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Новости Одессы и Одесской области

Уряд призначив 11 нових заступників міністрів: перелік імен

Уряд призначив 11 нових заступників міністрів: перелік імен

Заступників призначили сьогодні, 6 вересня.

На засіданні Кабінету Міністрів України Уряд призначив 11 нових заступників своїм міністрам.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов отримав трьох заступників: першого заступника Павла Кухту, заступника Тараса Висоцького та заступника-Торгового представника України Тараса Качку.

По одному заступнику отримали:

  • Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб   — заступник Олександр Терещенко;
  • Міністр фінансів — заступник Геннадій Пліс;
  • Міністр розвитку громад та територій — заступник Едуард Кругляк.
  • По два нових заступники у:
  • Міністра освіти і науки — Петро Коржевський та Єгор Стадний;
  • Міністра соціальної політики — Олег Коваль та Сергій Ніжинський.

Першого заступника отримав також Віце-прем’єр-міністр-Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Ним став Олексій Вискуб.

На засіданні також погодили рішення про звільнення семи заступників міністрів.

Рішення про звільнення погодили стосовно Ольги Крентовської, Наталії Федорович та Миколи Шамбіри з Міністерства соціальної політики, Вадима Трояна з МВС, Олександра Терещенка з Міністерства у справах ветеранів та Геннадія Пліса з Секретаріату Кабміну.

На засіданні розглянули також питання кадрових призначень в регіонах.

Так,  ухвалили проекти рішень Президента України про звільнення (у зв’язку із завершенням повноважень попереднього президента) Юлії Світличної з посади Голови Харківської ОДА.

І ухвалили відповідний проект рішення Президента про її повторне призначення Головою Харківської ОДА.

Члени Уряду також погодили рішення про призначення Президентом України трьох заступників голови Івано-Франківської ОДА: Василя Івасика, Світлани Онищук та Дмитра Романюка.

Фото: Урядовий портал

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