Управляющий домом Штирлиц проиграл суд одесситке, которую обматерил в Вайбере

В Viber-группе «Новые Черемушки» произошел конфликт между одной из участниц и заместителем главы ОСМД.
Об этом стало известно из Единого судебного реестра.
Обсуждая будущее судебное заседание по спорному вопросу, связанному с управлением дома, горожанка заявила, что не против посетить его. Замглавы под ником Штирлиц матом ответил на реплику одесситки, а после и вовсе удалил ее из чата.
Горожанка обратилась в суд, требуя извиниться и выплатить ей моральную компенсацию.
Как выяснили судьи, замглавы ОСМД действительно оскорбил истца. Хоть Штирлиц и отпирался, его вину удалось доказать.
Так, на форуме в интернете нашли номер телефона, который совпадал с тем, что значился в записной книжке одесситки.
Также выяснилось, что заместитель управляющего домом взял ник Штирлиц, так как у него такая же фамилия, как и у актера, сыгравшего разведчика в фильме.
В итоге замглавы ОСМД обязали выплатить обиженной им горожанке тысячу гривен моральной компенсации.
Фото: dynamo.kiev.ua
На фото – кадр с героем Штирлицем из кинофильма “17 мгновений весны”
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