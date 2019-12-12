Управляющий домом Штирлиц проиграл суд одесситке, которую обматерил в Вайбере

В Viber-группе «Новые Черемушки» произошел конфликт между одной из участниц и заместителем главы ОСМД.

Об этом стало известно из Единого судебного реестра.

Обсуждая будущее судебное заседание по спорному вопросу, связанному с управлением дома, горожанка заявила, что не против посетить его. Замглавы под ником Штирлиц матом ответил на реплику одесситки, а после и вовсе удалил ее из чата.

Горожанка обратилась в суд, требуя извиниться и выплатить ей моральную компенсацию.

Как выяснили судьи, замглавы ОСМД действительно оскорбил истца. Хоть Штирлиц и отпирался, его вину удалось доказать.

Так, на форуме в интернете нашли номер телефона, который совпадал с тем, что значился в записной книжке одесситки.

Также выяснилось, что заместитель управляющего домом взял ник Штирлиц, так как у него такая же фамилия, как и у актера, сыгравшего разведчика в фильме.

В итоге замглавы ОСМД обязали выплатить обиженной им горожанке тысячу гривен моральной компенсации.

Фото: dynamo.kiev.ua

На фото – кадр с героем Штирлицем из кинофильма “17 мгновений весны”

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