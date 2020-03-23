Университетскую клинику на Тенистой в Одессе не закрывают, но плановое лечение прекратили

Клиника медицинского университета продолжает функционировать, однако прием пациентов не проводится. Хотя эта клиника не внесена в перечень госпитальных баз Одессы для лечения больных коронавирусом, но в случае соответствующего распоряжения Минздрава она готова предоставить пациентам необходимую помощь.

Об этом сообщается на сайте Одесского медицинского университета. Напомним, ранее появилась информация о закрытии университетской клиники на улице Тенистой, 8, хотя она располагает аппаратами искусственной вентиляции легких. Закрыть клинику в период эпидемии коронавируса означало бы лишить пациентов оборудования и помощи врачей, в которых сейчас так нуждается Одесса.

Главный врач клиники на Тенистой Татьяна Муратова сообщила, что, “согласно постановлению Кабмина, клиника временно прекращает проведение плановых мероприятий по госпитализации пациентов”.

“Слухи о закрытии клиники не соответствуют действительности», – подчеркнула главный врач.

По ее словам, сейчас почти все плановые пациенты выписаны, а те, кому необходима дальнейшая медицинская помощь, будут переведены в многопрофильный медицинский центр на улице Пастера. Приостановлен амбулаторный прием.

«Клиника на Тенистой не отказалась от ургента, потому что его и не было, мы всегда были клиникой планового лечения. Несмотря на это, клиника функционирует. Ежедневно на месте работают все технические службы, я и мои заместители, все заведующие, сестры хозяйки и старшие медсестры. В сложившейся ситуации продолжать принимать пациентов глупо, плановое лечение можно отложить. Потому что в случае распространения коронавирусной инфекции, куда мы денем пациентов, которые лежат в стационаре? Мы не можем подвергать их риску», – заявила Татьяна Муратова.

На случай распространения коронавируса в клинике определены бригады экстренной помощи, составлен и согласован план действий медперсонала.

«Все действия просчитаны и продуманы, насколько это вообще возможно. Кто за что отвечает, какие помещения мы выделяем, где разместится персонал, который никуда не будет разъезжаться, если начнется распространение. Дальше все будет зависеть от количества пациентов. Надо будет занимать все этажи и все кровати – значит, будем занимать все», – сказала главный врач.

Сотрудники клиники, по ее словам, которые сейчас находятся дома, в случае необходимости готовы экстренно прибыть в клинику.

Фото: 2gis.com

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