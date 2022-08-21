Новости Одессы и Одесской области

Умерла самая сильная женщина Одессы

Умерла самая сильная женщина Одессы

Стало известно, что 19 августа ушла из жизни Одессы, серебряная призерка чемпионата Украины по бодибилдингу Людмила Тихончук. Ее называли самой сильной женщиной города.

О смерти спортсменки сообщил друг покойной, журналист Дмитрий Бакаев.

Людмила Тихончук скончалась в больнице от рака. По словам Дмитрия Бакаева, она мечтала увидеть нашу Победу и верила в чудо даже тогда, когда уже с трудом ходила.

“Прощай мой веселый, неунывающий друг. Мы с тобой мечтали после окончания войны поехать в Киев на концерт Победы! А он обязательно будет. И будет твой любимый Рамштайн и Металлика, и концерт будет, конечно же, бесплатным. И мы будем веселиться и петь… Я был уверен, что так и будет… И тут такое известие с утра”, – написал Дмитрий Бакаев на своей странице в Facebook.

Спортсменка не дожила до своего 54-го дня рождения. Совсем недавно, 9 августа ей исполнилось 53 года.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Германии умерла украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка.

Также мы рассказывали о смерти основателе одесского «Светлого дома», священника Александра Чумакова.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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