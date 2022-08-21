Умерла самая сильная женщина Одессы

Стало известно, что 19 августа ушла из жизни Одессы, серебряная призерка чемпионата Украины по бодибилдингу Людмила Тихончук. Ее называли самой сильной женщиной города.

О смерти спортсменки сообщил друг покойной, журналист Дмитрий Бакаев.

Людмила Тихончук скончалась в больнице от рака. По словам Дмитрия Бакаева, она мечтала увидеть нашу Победу и верила в чудо даже тогда, когда уже с трудом ходила.

“Прощай мой веселый, неунывающий друг. Мы с тобой мечтали после окончания войны поехать в Киев на концерт Победы! А он обязательно будет. И будет твой любимый Рамштайн и Металлика, и концерт будет, конечно же, бесплатным. И мы будем веселиться и петь… Я был уверен, что так и будет… И тут такое известие с утра”, – написал Дмитрий Бакаев на своей странице в Facebook.

Спортсменка не дожила до своего 54-го дня рождения. Совсем недавно, 9 августа ей исполнилось 53 года.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Германии умерла украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка.

Также мы рассказывали о смерти основателе одесского «Светлого дома», священника Александра Чумакова.