Умер Жан-Поль Бельмондо – легендарный французский актер

Киноактер Жан-Поль Бельмондо умер сегодня, 6 сентября 2021 года. Ему было 88 лет.

О смерти актера сообщил его адвокат.

Бельмондо стал известен, играя в фильмах новой французской волны. Прославила его роль в фильме Жана-Люка Годара “На последнем дыхании” (1959).

Со второй половины 60-х годов 20 века Бельмондо снимался, в основном, в мейнстримных картинах, став одним из самых известных и востребованных актеров французских комедий и боевиков.

Среди других выдающихся фильмов с его участием — «Безумный Пьеро», «Горит ли Париж?», «Вор», «Борсалино», «Веселая пасха», «Баловень судьбы», «Великолепный». Всего же Жан Поль Бельмондо снялся более чем в 80 фильмах.

В 2001 году актер перенес инсульт и прекратил работу в театре и кино.

Исключением стал фильм 2008 года режиссера Франсиса Юстера «Человек и его собака».

У актера множество кинематографических наград:

Дважды номинировался на премию BAFTA как лучший иностранный актёр: в 1963 году за фильм «Леон Морен, священник» и в 1967 году за фильм «Безумный Пьеро».

В 1989 году удостоен премии «Сезар» за роль в фильме «Баловень судьбы».

В 2011 году удостоен Почётной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля.

В 2016 году удостоен премии «Золотой лев» за вклад в мировой кинематограф.

Одна из наиболее известных сцен в исполнении Бельмондо – гибель главного героя в последние минуты фильма “Профессионал”.

Жан Поль Бельмондо был дважды женат. У него родилось четверо детей и шестеро внуков.

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