Новости Одессы и Одесской области

Умер Жан-Поль Бельмондо – легендарный французский актер

Умер Жан-Поль Бельмондо – легендарный французский актер

Киноактер Жан-Поль Бельмондо умер сегодня, 6 сентября 2021 года. Ему было 88 лет.

О смерти актера сообщил его адвокат.

Бельмондо стал известен, играя в фильмах новой французской волны. Прославила его роль в фильме Жана-Люка Годара “На последнем дыхании” (1959).

Со второй половины 60-х годов 20 века Бельмондо снимался, в основном, в мейнстримных картинах, став одним из самых известных и востребованных актеров французских комедий и боевиков.

Среди других выдающихся фильмов с его участием — «Безумный Пьеро», «Горит ли Париж?», «Вор», «Борсалино», «Веселая пасха», «Баловень судьбы», «Великолепный». Всего же Жан Поль Бельмондо снялся более чем в 80 фильмах.

В 2001 году актер перенес инсульт и прекратил работу в театре и кино.

Исключением стал фильм 2008 года режиссера Франсиса Юстера «Человек и его собака».

У актера множество кинематографических наград:

Дважды номинировался на премию BAFTA как лучший иностранный актёр: в 1963 году за фильм «Леон Морен, священник» и в 1967 году за фильм «Безумный Пьеро».

В 1989 году удостоен премии «Сезар» за роль в фильме «Баловень судьбы».

В 2011 году удостоен Почётной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля.

В 2016 году удостоен премии «Золотой лев» за вклад в мировой кинематограф.

Одна из наиболее известных сцен в исполнении Бельмондо – гибель главного героя в последние минуты фильма “Профессионал”.

Жан Поль Бельмондо был дважды женат. У него родилось четверо детей и шестеро внуков.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала о смерти Александра Ройтбурда, директора Одесского художественного музея и знаменитого художника

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить