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Умер первый министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко

Умер первый министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко

Умер известный украинский дипломат, первый министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко. 

Он скончался на 83 году жизни, сообщил экс-представитель Украины в ЕС Константин Елисеев.

“С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко! Все, чего я достиг в дипломатии, – благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная память!” – написал Елисеев в Twitter.

Зленко дважды был министром иностранных дел Украины (с июля 1990 г. по август 1994 г. и с октября 2000 г. по сентябрь 2003 г.). Был представителем Украины (как советской, так и независимой) в ЮНЕСКО, послом во Франции и Португалии. На дипломатической службе работал с 1967 года.

Фото: Википедия

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