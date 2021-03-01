Умер первый министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко

Он скончался на 83 году жизни, сообщил экс-представитель Украины в ЕС Константин Елисеев.

“С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко! Все, чего я достиг в дипломатии, – благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная память!” – написал Елисеев в Twitter.

Зленко дважды был министром иностранных дел Украины (с июля 1990 г. по август 1994 г. и с октября 2000 г. по сентябрь 2003 г.). Был представителем Украины (как советской, так и независимой) в ЮНЕСКО, послом во Франции и Португалии. На дипломатической службе работал с 1967 года.

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