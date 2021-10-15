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На Даче Ковалевского забил фонтан высотой в шесть метров (видео)

На Даче Ковалевского забил фонтан высотой в шесть метров (видео)

Утром 15 октября в районе Дачи Ковалевского забил гигантский шестиметровый фонтан. Там прорвало водопровод. Часть улиц Одессы осталась без водоснабжения.

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О прорыве трубы стало известно из одесских соцсетей.

Жители разместили в социальных сетях видеоролик на котором видно, как в небо из-под земли бьет струя воды на высоту в шесть с лишним метров.

На Даче Ковалевского открыли новый фонтан. На сегодня самый высокий в Одессе

Сказано в подписи к видео.

В Одессе без воды остались улицы Магнитогорская, Дача Ковалевского и переулок Панченко

В пресс-службе «Инфоксводоканала» подтверди факт аварии  и сообщили, что сейчас без воды остались все дома на Магнитогорской, Даче Ковалевского и в переулке Панченко.

Ремонтные работы уже ведутся и закончить их планируют к 14:00.

Напомним, что если прорвало водопровод или трубы канализации, обращаться следует в ООО «Инфоксводоканал» по телефонам (048) 705-55-05; (048) 780-55-05; (093) 170-01-55; (068) 905-55-05.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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