Утром 15 октября в районе Дачи Ковалевского забил гигантский шестиметровый фонтан. Там прорвало водопровод. Часть улиц Одессы осталась без водоснабжения.
О прорыве трубы стало известно из одесских соцсетей.
Жители разместили в социальных сетях видеоролик на котором видно, как в небо из-под земли бьет струя воды на высоту в шесть с лишним метров.
На Даче Ковалевского открыли новый фонтан. На сегодня самый высокий в Одессе
Сказано в подписи к видео.
В Одессе без воды остались улицы Магнитогорская, Дача Ковалевского и переулок Панченко
В пресс-службе «Инфоксводоканала» подтверди факт аварии и сообщили, что сейчас без воды остались все дома на Магнитогорской, Даче Ковалевского и в переулке Панченко.
Ремонтные работы уже ведутся и закончить их планируют к 14:00.
Напомним, что если прорвало водопровод или трубы канализации, обращаться следует в ООО «Инфоксводоканал» по телефонам (048) 705-55-05; (048) 780-55-05; (093) 170-01-55; (068) 905-55-05.
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