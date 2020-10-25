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«Укрзалiзныця» просит пассажиров поездов не перепутать летнее и зимнее время

«Укрзалiзныця» просит пассажиров поездов не перепутать летнее и зимнее время

Компания «Укрзалiзныця» предупреждает пассажиров, что время отправления и прибытия поездов в билетах на 25 октября указывается с учетом перевода стрелок часов на один час назад.

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Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«С 25 октября поезда на территории Украины будут курсировать по зимнему времени. Время отправления и прибытия поездов в билетах указывается уже с учетом этого перехода», – говорится в сообщении.

«Укрзалiзныця» просит быть внимательными граждан, которые запланировали поездки на сегодняшний день, а также тех, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей в воскресенье.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье, с 24 на 25 октября, Украина перешла на зимнее время. Стрелки часов перевели на час назад.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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