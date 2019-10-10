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Новости Одессы и Одесской области

Укрзалізниця збільшила термін продажу квитків на 16 поїздів: є напрямки з Одеси

Укрзалізниця збільшила термін продажу квитків на 16 поїздів: є напрямки з Одеси

Відтепер квитки на поїзди, що курсують до Луганської та Донецької областей, можна придбати не за 30, а за 45 діб до відправлення поїзда.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Для зручності пасажирів Укрзалізниця збільшила термін попереднього продажу квитків загалом на 16 поїздів східного напрямку, крім швидкісного поїзда Інтерсіті + № 712/711 Київ – Костянтинівка.

Зокрема, за 45 діб до відправлення нині можна придбати квитки на наступні поїзди:

  • № 10/9 Київ – Маріуполь,
  • № 20/19 Київ – Лисичанськ,
  • № 45/46 Ужгород – Лисичанськ,
  • № 70/69 Львів – Маріуполь,
  • № 84/83 Київ – Маріуполь,
  • № 92/91 Одеса – Костянтинівка,
  • № 96/95 Маріуполь – Харків, Бахмут,
  • № 116/136 – 135/115 Київ – Бердянськ, Покровськ,
  • № 124/123 Київ – Костянтинівка,
  • № 126/125 Київ – Костянтинівка,
  • № 138/137 Хмельницький – Лисичанськ,
  • № 140/139 Дніпро – Лисичанськ,
  • № 142/141 Львів – Бахмут,
  • № 142/141 Одеса – Маріуполь,
  • № 205/206 Покровськ – Харків,
  • № 215/216 Покровськ – Новоолексіївка.

Фото: 5 канал

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