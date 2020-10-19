“Укрзалізниця” временно не будет продавать билеты на одесские поезда в четырех городах

“Укрзалізниця” с 19 октября прекратила продажу билетов на поезда одесского направления с 4 железнодорожных вокзалов.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ, ссылаясь на решение госкомиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности в связи с коронавирусом.
Продажа билетов приостановлена со станций Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий и Волочиск на такие поезда:
Станция Ивано-Франковск:
– № 136/135 Одесса-Черновцы;
Станция Тернополь:
– № 12/11 Львов-Одесса;
– № 108/107 Одесса-Ужгород;
– № 136/135 Одесса-Черновцы;
Станция Хмельницкий:
– № 12/11 Львов-Одесса;
– № 108/107 Одесса-Ужгород;
– № 136/135 Одесса-Черновцы
Станция Волочиск:
– № 108/107 Одесса-Ужгород;
– № 136/135 Одесса-Черновцы.
Напомним, Wizz Air в ноябре отменит несколько рейсов из Одессы