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“Укрзалізниця” временно не будет продавать билеты на одесские поезда в четырех городах

“Укрзалізниця” временно не будет продавать билеты на одесские поезда в четырех городах

“Укрзалізниця” с 19 октября прекратила продажу билетов на поезда одесского направления с 4 железнодорожных вокзалов.

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Об этом сообщила пресс-служба УЗ, ссылаясь на решение госкомиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности в связи с коронавирусом.

Продажа билетов приостановлена со станций Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий и Волочиск на такие поезда:

Станция Ивано-Франковск:
– № 136/135 Одесса-Черновцы;

Станция Тернополь:
– № 12/11 Львов-Одесса;
– № 108/107 Одесса-Ужгород;
– № 136/135 Одесса-Черновцы;

Станция Хмельницкий:
– № 12/11 Львов-Одесса;
– № 108/107 Одесса-Ужгород;
– № 136/135 Одесса-Черновцы

Станция Волочиск:
– № 108/107 Одесса-Ужгород;
– № 136/135 Одесса-Черновцы.

Напомним, Wizz Air в ноябре отменит несколько рейсов из Одессы

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Редакция ПРОФИЛЬ

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