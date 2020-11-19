“Укрзалізниця” возобновит еще один пассажирский маршрут в Одессу

Как сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика, поезд в направлении Одессы будет курсировать с 13 декабря по 11 января в нечетные дни. Позже в зависимости от востребованности поезда сделают вывод в целесообразности курсирования поезда в дальнейшем.

Поезд отправляется со станции «Ковель» в 18:10 ч и прибывает в Одессу в 10:11 ч. В Ровно поезд прибывает в 21:47 ч, Здолбунов — 22:08 ч, Кривин — 22:56 ч.

В обратном направлении: Одесса — 17:58 ч, Ковель — 10:50 ч. В Кривине — 5:29 ч, Здолбунове — 6:12 ч, Ровно — 6:42 ч.