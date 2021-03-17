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“Укрзалізниця” презентовала новые пассажирские маршруты: есть и одесское направление

“Укрзалізниця” презентовала новые пассажирские маршруты: есть и одесское направление

“Укрзалізниця” презентовала новые маршруты пассажирских поездов, . в том числе и в одесском направлении. 

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В планах УЗ добавить один поезд Киев-Бердянск со временем отправления в 16:15. Нынешний поезд №116 Киев-Бердянск также будет курсировать.

Кроме того, поезд №357 в направлении Рахова ускорят на 34 минуты. Поезд №5/6 Херсон-Ужгород будет курсировать ежедневно – ранее он курсировал через день. Также ежедневным будет поезд №58/57 Ковель-Одесса. Во время следования поезда №145/146 Киев-Измаил добавляют остановку в Каролино-Бугаз.

Поезд Интерсити Славское-Киев будут назначать на майские праздники и на лето. Предполагается, что назначат удобные поезда Днепр-Харьков, Кривой Рог – Одесса, Харьков-Запорожье.

Возможно, летом также будут курсировать поезда по маршрутам: Лисичанск-Николаев, Одесса-Харьков-Лисичанск, Львов-Новоалексеевка-Бердянск.

Об этом пишет LB.ua.

Напомним, что чешская авиакомпания возобновит полеты из Праги в Одессу

 

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