Укрзалізниця: на ремонт плацкартних вагонів доведеться витратити понад 2 мільярди

Наразі Укрзалізниця провела капітальний ремонт одного плацкартного вагона. Всього до кінця цього року буде випущено три таких вагони.

Про це заявив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов під час пресбрифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

– Потенційно, ми можемо відремонтувати до двохсот таких вагонів, проте на цю операцію нам знадобиться більше 2 мільярдів гривень, – сказав Кравцов.

Він зазначив, що вартість ремонту одного плацкартного вагона становить близько 10 млн гривень.

Під час ремонту вагони оснащують вакуумними санвузлами, камерами відеоспостереження, USB-розетками та встановлюють сучасне освітлення.

Наразі Укрзалізниця провела капітальний ремонт одного плацкартного вагона. Всього до кінця цього року буде випущено три таких вагони.

Фото: Укрінформ