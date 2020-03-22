«Укрпочта»: желтые линии и «счастливые часы»

Соблюдение карантина – важная мера для предотвращения распространения вирусных инфекций. Хотя в Одессе нет запрета на прогулки, но все учебные учреждения закрыты, как и постепенно прекращают свою деятельность некоторые компании и филиалы. Поэтому дома сидят не только школьники и студенты, а и многие взрослые горожане. Чтобы не было скучно дома, и вы с пользой смогли провести время в сети, мы сделали подборку интересных сайтов для саморазвития или просто для того, чтобы отвлечься от ажиотажа вокруг вирусной темы.

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