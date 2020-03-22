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Новости Одессы и Одесской области

«Укрпочта»: желтые линии и «счастливые часы»

«Укрпочта»: желтые линии и «счастливые часы»

«Укрпочта» продолжает работать в обычном режиме, несмотря на карантин. При этом предприятие связи информирует посетителей о правилах, которые сейчас действуют, и напоминает о дополнительных услугах.

  1. В отделениях «Укрпочты» появилась разметка с изображением желтых линий. Руководство предприятия просит не заходить за желтую линию, если у стойки обслуживается клиент. Подходите только тогда, когда окно свободно.
  2. Если видите очередь, не заходите в отделение (при хорошей погоде). Подождите и зайдите, когда очередь станет меньше.
  3. В «Укрпочте» с января этого года действуют «счастливые часы» (в первой половине дня – до 13.00), когда комиссия за оплату коммунальных платежей в два раза меньше. Если у вас есть такая возможность, приходите после 13.00, чтобы наименее защищенные слои населения, а также группы наибольшего риска, смогли воспользоваться этой услугой по утрам.

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Напомним, что кроме «Укрпочты», на период карантина продолжают работать продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки, страховые компании.

Фото: fakty.com.ua

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Ирина Тихомирова
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