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Новости Одессы и Одесской области

“Укрпочта” запускает бесплатную доставку посылок до больниц

“Укрпочта” запускает бесплатную доставку посылок до больниц

АО “Укрпочта” с 24 марта и до окончания карантина внедряет услугу бесплатной доставки посылок до больниц.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский в Facebook.

“Начиная с сегодняшнего дня и до окончания карантина, из любого отделения “Укрпочты”, или вызвав курьера, можно бесплатно отправить помощь больницам. Пожалуйста – только продукцию промышленного производства”, – пояснил он.

Такая посылка будет иметь значок “Для лікарні”. В областные центры ее вес должен быть до 30 кг, в райцентры – до 5 кг.

“Если посылка больше – просто разбейте на несколько, от этого она не станет бесплатнее”, – добавил глава “Укрпочты”.

Решением Кабинета министров “Укрпочте” разрешено доставлять лекарства, а также гуманитарную помощь (перчатки, маски) больницам.

Фото: Игорь Смелянский

 

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