«Укрпочта» выпустила пикантные марки (фото)

«Укрпочта» выпустила первые украинские почтовые марки в жанре «ню» из серии «Её величество – женщина». Об этом сообщили в пресс-службе национального почтового оператора.
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Серию почтовых миниатюр создали в сотрудничестве с Национальным музеем Тараса Шевченко и Национальным художественным музеем Украины. Торжественное спецпогашение прошло сегодня, 5 марта.
На одной из марок изображена картина Тараса Шевченко «Одалиска», на второй – работа «Энергия II» нашего современника, художника-графика Андрея Чебыкина. На конвертах к маркам представлены иллюстрации к сборнику «Опавшие листья» Ивана Франко авторства Чебыкина и еще одна работа Тараса Григорьевича – «Вирсавия».
Тираж каждой марки – 130 тыс. экземпляров.
Напомним, ранее «Укрпочта» ввела в обращение художественную почтовую марку «Орден Героев Небесной Сотни».
Фото Укрпочты