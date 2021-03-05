«Укрпочта» выпустила пикантные марки (фото)

Первую в стране авиапочту создал Артур Анатра 24 февраля 1918 года состоялся первый в России почтовый перелет по маршруту Одесса – Екатеринослав (Днепр). ПОДРОБНЕЕ

Почтовые перевозчики Украины: кто доставит посылку дешевле и быстрее? Журналисты «Одесской жизни» решили проверить, кто из почтовых перевозчиков доставит посылку быстрее и у кого почтовые отправления стоят дешевле. Для этого мы выбрали четыре почтовых перевозчика, услуги которых в Одессе пользуются наибольшим спросом, – «Укрпочту», «Новую почту», Justin и Meest Express. ПОДРОБНЕЕ

Одесские истории: о «черном кабинете» и загадочной профессии (видео) 10 марта 1840 года по высочайшему повелению императора Николая I в Одессе и Рени начали работу «черные кабинеты». Чиновник в специальном кабинете читал вскрытые письма и решал их дальнейшую судьбу – отправлять адресату или в жандармское управление. ПОДРОБНЕЕ