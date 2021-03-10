«Укрпочта» намерена продать здание Главпочтамта на Крещатике – дойдет ли очередь до Одессы?

«Укрпочта» объявила о намерении выставить на продажу здание Главпочтамта на Крещатике в Киеве. Как рассказал в телеэфире генеральный директор предприятия Игорь Смелянский, здание уже оценили примерно в 1 млрд грн.

По словам главы государственного почтового оператора, здание киевского Главпочтамта было построено в 1957 году, и с тех пор на Майдане Независимости «прошло много событий», некоторые из которых «негативно сказались» на его состоянии.

«Сегодня, чтобы вы безопасно могли ходить на Крещатике, нам нужно вложить более 10 млн грн», – сказал Смелянский.

Также гендиректор «Укрпочты» отметил, что только на ремонт Главпочтамта нужно 100 млн грн – «на лифты, плитку и туалеты», и еще 10 млн грн ежегодно необходимо на содержание здания.

Между тем, как сообщает пресс-служба «Укрпочты», процесс продажи киевского здания может занять от двух лет: компания будет ожидать роста рынка недвижимости, который сейчас на спаде.

Также отмечается, что сейчас на содержание здания ежегодно тратят более 10 млн грн в год.

Коснется ли участь здания на Крещатике одесского Главпочтамта, на сегодняшний день не известно.

Отметим, что главный почтовый офис Одессы, расположенный по улице Садовой, 10, размещается в историческом здании, построенном в 1898 году. За это время одесский Главпочтамт часто оказывался в гуще исторических событий и даже попадал на страницы литературных произведений.

А узнать больше подробностей об одесской почте можно ЗДЕСЬ.

Фото: epravda.com.ua