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Украинским защитникам и членам их семей предлагают пройти профессиональную переподготовку

Украинским защитникам и членам их семей предлагают пройти профессиональную переподготовку

Программа профадаптации проводится одноразово и в порядке очередности за счет средств государственного бюджета. На данный момент формируется реестр всех желающих.

Украинским военным и членам их семей предлагают пройти курсы  переподготовки. Это поможет им вернуться к обычной жизни, получить востребованную специальность и тем самым повысить конкурентоспособность на рынке труда.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Одессы, данная программа предусматривает разные уровни переподготовки, повышения квалификации и возможности разработки и реализации краткосрочных образовательных программ по наиболее актуальным профессиям.

Профадаптацию могут пройти те, кто увольняется или уволены с военной службы. Кроме того, такая возможность есть у военнослужащих, имеющих особы заслуги перед Родиной, ветеранов, членов семей погибших защитников и защитниц Украины.

Программа  переподготовки проводится одноразово и в порядке очередности за счет средств государственного бюджета. На данный момент формируется реестр всех желающих.

Для подачи заявления на прохождение профадаптации можно обратиться в структурное подразделение департамента труда и социальной политики Одесского городского совета (улица Льва Толстого, 7, здание №1, 2-й этаж, кабинет № 2).

К заявлению прилагаются:

  • копия (сканкопия/фотокопия) индивидуальной программы реабилитации (для лиц с инвалидностью в результате войны);
  •  копия (сканкопия/фотокопия) удостоверения (заверенная подписью лица), подтверждающего наличие одного из статусов, или копия документа, подтверждающего принадлежность к одной из вышеупомянутых категорий;
  • копия (сканкопия/фотокопия) свидетельства о браке, для детей – свидетельства о рождении.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (048) 705 16 06.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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