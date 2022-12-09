Украинским защитникам и членам их семей предлагают пройти профессиональную переподготовку

Программа профадаптации проводится одноразово и в порядке очередности за счет средств государственного бюджета. На данный момент формируется реестр всех желающих.

Украинским военным и членам их семей предлагают пройти курсы переподготовки. Это поможет им вернуться к обычной жизни, получить востребованную специальность и тем самым повысить конкурентоспособность на рынке труда.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Одессы, данная программа предусматривает разные уровни переподготовки, повышения квалификации и возможности разработки и реализации краткосрочных образовательных программ по наиболее актуальным профессиям.

Профадаптацию могут пройти те, кто увольняется или уволены с военной службы. Кроме того, такая возможность есть у военнослужащих, имеющих особы заслуги перед Родиной, ветеранов, членов семей погибших защитников и защитниц Украины.

Программа переподготовки проводится одноразово и в порядке очередности за счет средств государственного бюджета. На данный момент формируется реестр всех желающих.

Для подачи заявления на прохождение профадаптации можно обратиться в структурное подразделение департамента труда и социальной политики Одесского городского совета (улица Льва Толстого, 7, здание №1, 2-й этаж, кабинет № 2).

К заявлению прилагаются:

копия (сканкопия/фотокопия) индивидуальной программы реабилитации (для лиц с инвалидностью в результате войны);

копия (сканкопия/фотокопия) удостоверения (заверенная подписью лица), подтверждающего наличие одного из статусов, или копия документа, подтверждающего принадлежность к одной из вышеупомянутых категорий;

копия (сканкопия/фотокопия) свидетельства о браке, для детей – свидетельства о рождении.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (048) 705 16 06.