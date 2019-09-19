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Новости Одессы и Одесской области

Український студент розпочне виробництво паперу з опалого листя

Український студент розпочне виробництво паперу з опалого листя

Уже скоро в Україні може розпочатися виробництво eco-friendly паперу з опалого листя.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки України.

Цю технологію запропонував український школяр, а нині студент КНУ ім. Т. Шевченка Валентин Фречка.

Він повідомив, що днями технологія виготовлення паперу з опалого листя RE-leaf успішно пройшла випробовування на спеціалізованому обладнанні і готова до роботи в «масштабних умовах».

– Ми підтвердили ефективність використання листя як замінника деревини. Ми виготовили папір на спеціалізованому обладнанні, яке показало, що папір і справді якісний, – написав дослідник.

За його словами, зараз необхідно удосконалити певні деталі, але загалом вже скоро можна буде говорити про першу в світі лінію переробки опалого листя на паперову продукцію.

Фото: пресслужба Міністерства освіти та науки України

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