Український авіаперевізник SkyUp запустить рейси з Одеси в Італію

Авіакомпанія SkyUp Airlines оголосила про запуск рейсів до Італії з Києва, Львова, Одеси і Харкова.

Про це повідомляє пресслужба SkyUp Airlines.

SkyUp Airlines буде літати по маршрутах Ламеція-Терме, Бергамо, Болонья і Рим. Нові рейси будуть виконуватися не тільки з Києва, а й з регіонів: Одеси, Харкова, Львова. Мінімальні ціни на квитки стартують з 1150-1530 грн в залежності від маршруту.

“Ми постійно розширюємо географію наших польотів з регіонів: до нашої” італійської “програмі тепер будуть залучені Харків, Запоріжжя, Одеса та Львів”, – відзначили в авіакомпанії.

Зокрема рейс Одеса – Ламеція-Терме – Одеса буде виконуватися з 3 червня по 30 вересня 2020 року тільки по середах.

Вартість квитка з Одеси в Ламеція-Терме стартує від 2,1 тис. грн, у зворотний бік – від 2,2 тис. грн.

Фото: SkyUp

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