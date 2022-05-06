Украинские журналисты, работающие в горячих точках, теперь могут застраховать жизнь и здоровье

Начиная с третьего мая, Всемирного дня прессы, в Украине начали прием заявок от журналистов на страхование жизни и здоровья. Проводит его международный фонд страхования журналистов (МФСЖ).

О новой возможности для украинских журналистов, работающих в горячих точках, рассказали в Ассоциации «Независимые региональные издатели Украины» (АНРВУ). Кстати, информагентство «Центр Медиа», издающее «Одесскую Жизнь», один из активных членов этой организации.

Для Украины и украинского медасообщества такая инициатива уникальна и представляет собой революционное событие. Такого опыта в нашей стране еще не было.

Исполнительный директор АНРВУ Оксана Бровко рассказала, что Ассоциация совместно с еще пятью уважаемыми общественными организациями выступили учредителями Международного фонда страхования журналистов.

Благодаря многолетнему сотрудничеству АНРВУ с Всемирной газетной ассоциацией WAN-IFRA, международные медийщики сразу откликнулись на просьбу поддержать идею страхования журналистов, рекомендовали международную страховую компанию, специализирующуюся на таком страховании, и даже выделили финансирование в 10 тысяч долларов для старта работы.

Получить страхование могут журналисты независимых украинских медиа, которые планируют командировку в зоны боевых действий, на оккупированные территории или на освобожденные территории (если еще не прошло 30 дней с момента освобождения). Они должны иметь средства защиты. Также будет важно, если журналисты прошли специализированные курсы оказания к медицинской помощи. «Это будет не основным, но дополнительным важным приоритетом при предоставлении страхования, потому что для нас, как участников процесса, важно понимать, что мы способствуем такой командировке уже подготовленным журналистам,

— говорит Оксана Бровко.

Что касается размеров выплат случае наступления страхового случая, страховое покрытие составляет до 100 000 долларов США на возмещение медицинских расходов при повреждении. В случае гибели журналиста его семья получит 100 000 долларов США.