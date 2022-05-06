Новости Одессы и Одесской области

Украинские журналисты, работающие в горячих точках, теперь могут застраховать жизнь и здоровье

Украинские журналисты, работающие в горячих точках, теперь могут застраховать жизнь и здоровье

Начиная с третьего мая, Всемирного дня прессы, в Украине начали прием заявок от журналистов на страхование жизни и здоровья. Проводит его международный фонд страхования журналистов (МФСЖ).

О новой возможности для украинских журналистов, работающих в горячих точках, рассказали в Ассоциации «Независимые региональные издатели Украины» (АНРВУ). Кстати, информагентство «Центр Медиа», издающее «Одесскую Жизнь», один из активных членов этой организации.

Для Украины и украинского медасообщества такая инициатива уникальна и представляет собой революционное событие. Такого опыта в нашей стране еще не было.

Исполнительный директор АНРВУ Оксана Бровко рассказала, что Ассоциация совместно с еще пятью уважаемыми общественными организациями выступили учредителями Международного фонда страхования журналистов.

Благодаря многолетнему сотрудничеству АНРВУ с Всемирной газетной ассоциацией WAN-IFRA, международные медийщики сразу откликнулись на просьбу поддержать идею страхования журналистов, рекомендовали международную страховую компанию, специализирующуюся на таком страховании, и даже выделили финансирование в 10 тысяч долларов для старта работы.

Получить страхование могут журналисты независимых украинских медиа, которые планируют командировку в зоны боевых действий, на оккупированные территории или на освобожденные территории (если еще не прошло 30 дней с момента освобождения). Они должны иметь средства защиты. Также будет важно, если журналисты прошли специализированные курсы оказания к медицинской помощи. «Это будет не основным, но дополнительным важным приоритетом при предоставлении страхования, потому что для нас, как участников процесса, важно понимать, что мы способствуем такой командировке уже подготовленным журналистам,

— говорит Оксана Бровко.

Что касается размеров выплат случае наступления страхового случая, страховое покрытие составляет до 100 000 долларов США на возмещение медицинских расходов при повреждении. В случае гибели журналиста его семья получит 100 000 долларов США.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить