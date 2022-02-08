Украинские шеф-повара провозгласили Манифест Украинской кухни

7 февраля в Киеве был провозглашен Манифест Украинской кухни, который подписали тридцать известных отечественных шеф-поваров из разных регионов страны.

Глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив отметила, что теперь в государстве официально появилось новое направление работы – гастротуризм. Основная цель – возрождение украинской этнокухни с учетом региональных особенностей и появление страны на кулинарной карте мира.

В Манифесте прописано много хороших инициатив. Так, шефы призывают поддерживать крафтовые хозяйства и частных фермеров, которые поставили себе целью выращивать органические и экологически чистые продукты, возрождать и хранить рецептуры, техники, технологии украинской кухни для последующих поколений, объединяться и работать вместе над популяризацией украинской кухни в мире.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что для него это событие – не только важный элемент продвижения украинской кухни в мире, но и весомый вклад в объединение всей страны.

Полный текст манифеста по этой ссылке .

Фото Государственного агентства развития туризма

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