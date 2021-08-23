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Украинские парашютисты станцевали гопак на высоте 4000 метров (видео)

Украинские парашютисты станцевали гопак на высоте 4000 метров (видео)

14 профессиональных спортсменов-парашютистов из Днепра, Запорожья, Одессы, Харькова и Бердянска нетривиальным способом признались в любви к Украине: они станцевали народный танец гопак во время прыжка в свободном падении на высоте более 4000 метров.

Такой сюрприз парашютисты подготовили совместно с участниками запорожского ансамбля народного танца «Вихиляс». Они создали уникальное шоу – «Гопак на земле и в небе».

Постановка проходила в рамках авиашоу «Вільне небо» в селе Майское Днепропетровской области, приуроченного к 30-й годовщине Независимости Украины.

Парашютисты поднялись на высоту 4200 метров и в течение 60 секунд (во время свободного падения) создали в небе фигуру в виде цифры «30» и сердца.

Еще двое парашютистов буксировали флаги Украины и Днепропетровской области, а государственный флаг размером 9 на 12 метров после приземления подняли на флагшток.

Самому молодому парашютисту – 15 лет, самому старшему – 60.

Напомним, завтра, 24 августа, Украина отметит 30-летие своей независимости.

Источник: Укринформ

Фото: скриншот с видео, видео Украинского культурного фонда

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Редакция ПРОФИЛЬ

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