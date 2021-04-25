Украинские моряки примут участие в маневрах ВМС Турции

Военно-морские силы Украины станут участниками учений ВМС Турецкой Республики Dogu Akdeniz 2021 (“Восточное Средиземноморье – 2021”), которые должны состояться в конце 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Представители ВМС ВС Украины на конференции по поводу учений обсудили формат участия украинской стороны, в частности, привлечение офицеров ВМС ВС Украины в состав многонационального штаба учений, а также стажировку офицеров на борту корветов ВМС Турции класса ADA (MILGEM) во время обучения.
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