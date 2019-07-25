Украинские химики стараются остановить рост цен на продукты

Рекордный объем производства удобрений в Украине привел к падению цен на них. Как следствие, рост цен на продукты замедлится

На цену мяса, молока, хлеба, яиц и круп влияет стоимость трех основных компонентов: бензина (солярки), газа и удобрений. Цены на последние в этом году оказались на 35% ниже, чем в прошлом. Причиной тому стало введение эмбарго на поставку азотных и сложных удобрений из России, и запуск на полную мощность пяти украинских химических заводов в Черкассах, Ровно, Северодонецке, Сумах и Каменском, сообщает программа «Утро с Интером с 7.00 до 10.30».

Основа рациона

Удобрения являются необходимым компонентом при выращивании зерновых и зеленой массы, которые идут на корм птиц, свиней и коров. Цены на зерновые, среди которых наиболее популярны пшеница и гречка, и на овощи напрямую зависят от стоимости удобрений.

тоимость производных – хлеба, мяса, молока и яиц – зависят от цены удобрений косвенно.

К примеру, цена говядины на 40-45% зависит от стоимости зеленых кормов. При их выращивании применяются удобрения, доля которых в цене кормов составляет около 40-50%. Такое же влияние цена удобрений оказывает на конечную стоимость хлеба, молока, яиц.

Доля удобрений в себестоимости продовольствия

Пшеница, гречка 30-40% Хлеб (через муку) 20-25% Мясо птицы (через пшеницу) 25-35% Яйца (через пшеницу) 25-35% Свинина, сало (через зеленые корма и зерно) 40-45% Говядина (через зеленые корма) 40-45% Молоко (через зеленые корма) 35-40% Овощи 5-7%

Импортеры завышали цену

Импортеры в течение последних пяти лет постоянно наращивали долю на рынке. К примеру, в прошлом году импортеры контролировали более 50% рынка азотных удобрений, доля иностранных поставщиков на рынке сложных удобрений достигала 80%! В этих условиях ни украинские производители, ни правительство не могли влиять на цену удобрений.

Введение запрета на импорт удобрений из России позволили ограничить манипуляции рынком. Украинские аграрии перестают зависеть от готовности иностранных производителей отправить в Украину удобрения, от возможностей морских портов принять их и наличия железнодорожных вагонов, чтобы доставить их до складов.

В Союзе химиков Украины, который представляет всю химическую отрасль страны, подсчитали, что потребности украинских аграриев во всех видах удобрений будут удовлетворены полностью, причем цены будут ниже, чем в прошлом году.