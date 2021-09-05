Украинские аграрии намолотили рекордное количество зерна – Одесская область в лидерах

В этом году украинские аграрии намолотили 44,8 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, этот показатель – рекордный за всю историю независимой Украины.

Так, пшеницы намолочено 32,8 млн тонн с самой высокой урожайностью в Хмельницкой области (65,2 ц/га); ячменя – 10,94 млн тонн (здесь лидер – Киевская область с показателем в 57,2 ц/га); гороха – 570 тыс. тонн.

При этом безоговорочным лидером по намолоту зерна оказалась Одесская область с показателем в 4,1 млн тонн. Также по 3 млн тонн зерна намолотили в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Кроме того, как отмечают в Минагро, уже завершилась уборка рапса и намолочено более 2,8 млн тонн семян. Самая высокая урожайность рапса была в Хмельницкой (35 ц/га) и Черкасской (34,2 ц/га) областях.

«Безусловно, большое значение для достижения таких результатов дала слаженная работа аграриев, благоприятные в этом году почвенно-климатические условия, а также расширенная программа государственной поддержки агросектора»,

– прокомментировал министр агрополитики Роман Лещенко.

По его данным, За 7 месяцев этого года аграрии получили 546 млн грн на частичную компенсацию стоимости отечественной сельхозтехники, еще 565 млн грн – в рамках государственной программы удешевления кредитов. «Доступных кредитов» под 5,7 и 9% аграрии получили более чем 26 млрд грн.

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