Новости Одессы и Одесской области

Украинские аграрии намолотили рекордное количество зерна – Одесская область в лидерах

Украинские аграрии намолотили рекордное количество зерна – Одесская область в лидерах

В этом году украинские аграрии намолотили 44,8 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, этот показатель – рекордный за всю историю независимой Украины.

Так, пшеницы намолочено 32,8 млн тонн с самой высокой урожайностью в Хмельницкой области (65,2 ц/га); ячменя – 10,94 млн тонн (здесь лидер – Киевская область с показателем в 57,2 ц/га); гороха – 570 тыс. тонн.

При этом безоговорочным лидером по намолоту зерна оказалась Одесская область с показателем в 4,1 млн тонн. Также по 3 млн тонн зерна намолотили в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Кроме того, как отмечают в Минагро, уже завершилась уборка рапса и намолочено более 2,8 млн тонн семян. Самая высокая урожайность рапса была в Хмельницкой (35 ц/га) и Черкасской (34,2 ц/га) областях.

«Безусловно, большое значение для достижения таких результатов дала слаженная работа аграриев, благоприятные в этом году почвенно-климатические условия, а также расширенная программа государственной поддержки агросектора»,

– прокомментировал министр агрополитики Роман Лещенко.

По его данным, За 7 месяцев этого года аграрии получили 546 млн грн на частичную компенсацию стоимости отечественной сельхозтехники, еще 565 млн грн – в рамках государственной программы удешевления кредитов. «Доступных кредитов» под 5,7 и 9% аграрии получили более чем 26 млрд грн.

Фото: Unsplash

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить