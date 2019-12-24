Українські ялинкові прикраси експортують до 27 країн світу: головні ринки збуту

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка.

За 10 місяців 2019 року поставки виробів для новорічних і різдвяних свят склали 7,5 млн дол., що більше аналогічного періоду минулого року на 7,7%.

У цій святковій групі 83,1% складають вироби зі скла. На інші вироби та прикраси припадає 16,9% експортних поставок.

Найбільший імпортер українських ялинкових прикрас – Нідерланди, які займають 34,1% загального експорту новорічних та ялинкових виробів з України та 56,2% експорту до країн ЄС – це ринок Нідерландів.

Іншими популярними напрямами експорту ялинкових прикрас є Польща, Німеччина, Білорусь, Швейцарія тощо.

Без українських прикрас Новий Рік і Різдво в Росії були би зовсім безнадійними і похмурими, тож там теж активно купували українські яскраві кульки.

Суттєво зросли поставки новорічних прикрас за 10 місяців поточного року порівняно з минулорічним періодом до Латвії (у 2,9 рази), Грузії (у 2,4 рази), Молдови (у 2,3 рази), Румунії (у 2,1 рази), США (у 2,1 рази), Італії (у 1,9 рази).

Нові ринки для українського святкового настрою – Австрія, Казахстан, Хорватія, Сербія та Кайманові острови, до вони, очевидно прикрашають чийсь затишний офшорчик.

Фото: 5 канал

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