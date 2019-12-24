fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Українські ялинкові прикраси експортують до 27 країн світу: головні ринки збуту

Українські ялинкові прикраси експортують до 27 країн світу: головні ринки збуту

Українські ялинкові прикраси забезпечують святковий різдвяний настрій у 27 країнах світу.

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка.

За 10 місяців 2019 року поставки виробів для новорічних і різдвяних свят склали 7,5 млн дол., що більше аналогічного періоду минулого року на 7,7%.

У цій святковій групі 83,1% складають вироби зі скла. На інші вироби та прикраси припадає 16,9% експортних поставок.

Найбільший імпортер українських ялинкових прикрас – Нідерланди, які займають 34,1% загального експорту новорічних та ялинкових виробів з України та 56,2% експорту до країн ЄС – це ринок Нідерландів.

Іншими популярними напрямами експорту ялинкових прикрас є Польща, Німеччина, Білорусь, Швейцарія тощо.

Без українських прикрас Новий Рік і Різдво в Росії були би зовсім безнадійними і похмурими, тож там теж активно купували українські яскраві кульки.

Суттєво зросли поставки новорічних прикрас за 10 місяців поточного року порівняно з минулорічним періодом до Латвії (у 2,9 рази), Грузії (у 2,4 рази), Молдови (у 2,3 рази), Румунії (у 2,1 рази), США (у 2,1 рази), Італії (у 1,9 рази).

Нові ринки для українського святкового настрою – Австрія, Казахстан, Хорватія, Сербія та Кайманові острови, до вони, очевидно прикрашають чийсь затишний офшорчик.

Фото: 5 канал

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить