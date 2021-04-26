Украинская авиакомпания запустила полеты между Одессой и Киевом

Авиакомпания «Мотор Сич» запустила пассажирские рейсы из Киева в Одессу.

Эти полеты были приостановлены в январе 2020 года.

Сегодня в 9:54 самолет Ан-24РВ вылетел из аэропорта Жуляны и в 11:22 он приземлился в Одессе, свидетельствуют данные онлайн-табло Одесского аэропорта.

Рейсы Киев — Одесса будут ежедневными, кроме воскресенья. Вылет из столичного аэропорта по будням — в 9:50, в субботу — в 10:50.

Отправление из Одессы в Киев по будням — в 17:50, а в воскресенье — в 18:30.

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