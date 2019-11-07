Українська авіакомпанія на місяць скасувала рейси з Києва до Одеси

Натомість збільшать кількість рейсів із Запоріжжя до Києва та Мінська.
Авіакомпанія “Мотор Січ” припинить польоти з Києва до Одеси та Львова.
Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.
– Авіакомпанія Мотор Січ скасовує більшість рейсів з Києва до Одеси та Львова, зосереджуючись на польотах з Міжнародного Аеропорту «Запоріжжя» до Києва, двічі в день, і в Мінську чотири рази на тиждень, – йдеться у повідомленні.
Відтак з 9 листопада по 20 грудня зазначені рейси не виконуватимуться.
Фото: Delo.ua