Українська авіакомпанія на місяць скасувала рейси з Києва до Одеси

Натомість збільшать кількість рейсів із Запоріжжя до Києва та Мінська.

Авіакомпанія “Мотор Січ” припинить польоти з Києва до Одеси та Львова.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

– Авіакомпанія Мотор Січ скасовує більшість рейсів з Києва до Одеси та Львова, зосереджуючись на польотах з Міжнародного Аеропорту «Запоріжжя» до Києва, двічі в день, і в Мінську чотири рази на тиждень, – йдеться у повідомленні.

Відтак з 9 листопада по 20 грудня зазначені рейси не виконуватимуться.

Фото: Delo.ua

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