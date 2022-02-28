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Украинцев будут оповещать об угрозах при помощи SMS

Украинцев будут оповещать об угрозах при помощи SMS

Украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) будет официально информировать о ситуации в стране всех абонентов мобильной связи при помощи SMS-сообщений.

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Такое оповещение, в частности, рассылает сегодня своим абонентам мобильный оператор Vodafone.

Как сообщается, SMS будут приходить от имени DSNS UKR. Они будут содержать информацию о текущей ситуации в Украине во время военного положения, а также порядок действий в случае возможных угроз.

«Сохраняйте спокойствие, внимательно следите за сообщениями и сигналами оповещения. Победа будет за нами! Слава Украине!»

– говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Украины обнародовало отчет о потерях российских оккупантов за 4 дня войны.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину ранним утром четверга 24 февраля 2022 года. В этой связи в Украине ввели военное положение.

Фото: tk.media

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Редакция ПРОФИЛЬ

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