Украинцев будут оповещать об угрозах при помощи SMS

Украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) будет официально информировать о ситуации в стране всех абонентов мобильной связи при помощи SMS-сообщений.
Такое оповещение, в частности, рассылает сегодня своим абонентам мобильный оператор Vodafone.
Как сообщается, SMS будут приходить от имени DSNS UKR. Они будут содержать информацию о текущей ситуации в Украине во время военного положения, а также порядок действий в случае возможных угроз.
«Сохраняйте спокойствие, внимательно следите за сообщениями и сигналами оповещения. Победа будет за нами! Слава Украине!»
– говорится в сообщении.
Ранее Минобороны Украины обнародовало отчет о потерях российских оккупантов за 4 дня войны.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину ранним утром четверга 24 февраля 2022 года. В этой связи в Украине ввели военное положение.
Фото: tk.media