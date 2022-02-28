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Минобороны: о вражеских потерях за 4 дня войны

Минобороны: о вражеских потерях за 4 дня войны

Минобороны Украины обнародовало отчет о потерях российских оккупантов за 4 дня войны.

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Так, по состоянию на 06:00 часов понедельника 28 февраля 2022 года, с 24 февраля враг понес такие потери:

  • самолеты – 29;
  • вертолеты – 29;
  • танки – 191;
  • боевые бронированные машины – 816;
  • пушки – 74;
  • ЗРК БУК – 1;
  • «Град» – 21»
  • автомобильная техника – 291;
  • цистерны – 60;
  • беспилотники (БПЛА ОТР) – 3;
  • корабли/катера – 2;
  • средства ПВО – 5;
  • Личный состав ориентировочно – 5300(уточняется).

Данная информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, поскольку командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.

Кроме того, официальную информацию можно получить только по завершении боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Данные могут поступить на следующий день, а иногда и через день.

Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в один день, а завершился в другой, то довольно сложно определить, в какие сутки произошли те или иные потери.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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