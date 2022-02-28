Минобороны: о вражеских потерях за 4 дня войны

Так, по состоянию на 06:00 часов понедельника 28 февраля 2022 года, с 24 февраля враг понес такие потери:

самолеты – 29;

вертолеты – 29;

танки – 191;

боевые бронированные машины – 816;

пушки – 74;

ЗРК БУК – 1;

«Град» – 21»

автомобильная техника – 291;

цистерны – 60;

беспилотники (БПЛА ОТР) – 3;

корабли/катера – 2;

средства ПВО – 5;

Личный состав ориентировочно – 5300(уточняется).

Данная информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, поскольку командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.

Кроме того, официальную информацию можно получить только по завершении боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Данные могут поступить на следующий день, а иногда и через день.

Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в один день, а завершился в другой, то довольно сложно определить, в какие сутки произошли те или иные потери.

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