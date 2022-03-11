Украинцам рассказали про потери российских агрессоров на 11 марта

Война в Украине, день 16-й: силы обороны дают достойный отпор оккупантам Сегодня, 11 марта 2022 года, пошли уже 16-ти сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

О том, как идет оборона Украины от оккупационных войск сообщает в своей утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. ПОДРОБНЕЕ

Война в Украине на первых обложках мировых газет: 10 марта С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна на сходит с обложек ведущих мировых газет. 10 марта почти все они посвященны военному преступлению россии — бомбардировке детской больницы и роддома в Мариуполе. ПОДРОБНЕЕ

Как работает «Дія» в условиях военного времени Украинцы, привыкшие пользоваться электронным сервисом государственных услуг «Дія», с начала войны обнаружили, что некоторые документы и услуги приложения недоступны. Разобраться в ситуации помогают специалисты на странице приложения в Facebook. ПОДРОБНЕЕ