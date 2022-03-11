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Украинцам рассказали про потери российских агрессоров на 11 марта

Украинцам рассказали про потери российских агрессоров на 11 марта

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили об общих потерях российской федерации с момента вторжения в Украину и за минувшие сутки.

Потери противника с 24.02 по 11.03 (ориентировочно)

Рецепты

С начала войны российские агрессоры потеряли:

  • личного состава – более 12 000 человек;
  • танков ‒ 353 ед;
  • боевых бронированных машин ‒ 1165 ед; \
  • артиллерийских систем – 125 ед;
  • РСЗО — 58 ед;
  • средства ПВО — 31 ед;
  • самолетов – 57 ед;
  • вертолетов – 83 ед;
  • автомобильной техники — 558 ед;
  • корабли/катера — 3 ед;
  • цистерн с ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Потери противника за сутки

За вчерашний день потер российских оккупантов составили:

  • личного состава – 266;
  • танков ‒ 18 ед;
  • ББМ ‒ 60 ед;
  • артиллерийских систем – 2 ед;
  • РСЗО — 2 ед;
  • средства ПВО – 2 ед;
  • самолетов – 0 ед;
  • вертолетов – 0 ед;
  • автомобильной техники vehicles – 32 ед.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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