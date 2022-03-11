Украинцам рассказали про потери российских агрессоров на 11 марта

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили об общих потерях российской федерации с момента вторжения в Украину и за минувшие сутки.
Потери противника с 24.02 по 11.03 (ориентировочно)
С начала войны российские агрессоры потеряли:
- личного состава – более 12 000 человек;
- танков ‒ 353 ед;
- боевых бронированных машин ‒ 1165 ед; \
- артиллерийских систем – 125 ед;
- РСЗО — 58 ед;
- средства ПВО — 31 ед;
- самолетов – 57 ед;
- вертолетов – 83 ед;
- автомобильной техники — 558 ед;
- корабли/катера — 3 ед;
- цистерн с ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Потери противника за сутки
За вчерашний день потер российских оккупантов составили:
- личного состава – 266;
- танков ‒ 18 ед;
- ББМ ‒ 60 ед;
- артиллерийских систем – 2 ед;
- РСЗО — 2 ед;
- средства ПВО – 2 ед;
- самолетов – 0 ед;
- вертолетов – 0 ед;
- автомобильной техники vehicles – 32 ед.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Цей матеріал також доступний українською