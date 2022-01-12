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Украинцам пообещали доступные кредиты на квартиры, образование и электромобили

Украинцам пообещали доступные кредиты на квартиры, образование и электромобили

Офис президента Украины анонсировал запуск программы кредитования со ставкой 5% годовых для всех украинцев с легальными доходами. Давать день будут на приобретение недвижимости, электромобилей, или на получение образования.

Что такое «Украиская мечта»?

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У программы есть свое название — «Украинская мечта». С ее запуском обещают долго не тянуть.  По планам Офиса президента, она должна заработать в январе-марте 2022 года.

Ее авторы рассчитывают, что воспользоваться программой «Украинская мечта» смогут все украинцы, чьи доходы официальные.

Замглавы офиса Игорь Шурма прокомментировал, что программа даст возможность семье с совокупным доходом в 20-30 тыс грн приобрести квартиру с метражом 60-70 м.кв. и платить при этом каждый месяц платеж в 10 тыс грн.

Помимо кредитов на покупку жилья, «Украинская мечта» предусматривает кредиты под 5% на приобретение электромобилей, получение образования или смену профессии.

Ранее сообщалось, что украиское правительство ограничило торговые надбавки на ряд «социальных» продуктов, включая мясо курицы, гречку, молоко, муку и масло.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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