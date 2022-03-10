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Украинцам не рекомендуют вывозить за границу наличные в гривнах

Украинцам не рекомендуют вывозить за границу наличные в гривнах

Во время войны многие жители Украины были вынуждены покинуть свои дома и искать убежища в соседних странах. Между тем, покинувшие страну украинцы, имея с собой наличные в гривнах, столкнулись с невозможностью обменять ее на валюту или вынуждены были менять ее почти за бесценок.
В этой связи Национальный банк Украины (НБУ) не рекомендует вывозить с собой наличную гривну.

Рецепты

Как сообщает пресс-служба НБУ, лучше внести наличные гривны на свои карточные счета в Украине.

Сделать это можно:

  • в отделении банка, имея с собой паспорт;
  • через платежные устройства с функцией приема наличных средств – терминалы самообслуживания либо банкоматы с функцией приема наличных денег.

Украинцы за границей могут безналично оплачивать товары и услуги с помощью платежных карт, эмитированных украинскими банками, а также снимать необходимые суммы наличными в иностранной валюте страны пребывания.

Конвертация по таким операциям будет происходить по курсу, установленному украинским банком-эмитентом (а не курсом наличного обмена).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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