Украинцам, находящимся на обсервации, запретили пить спиртное

Во время обсервации людям, вернувшимся из-за границы, запрещено употреблять алкоголь.
Об этом речь идет в постановлении Кабмина.
Власти обязаны обеспечить медицинский уход на две недели, а также снабжать людей продуктами.
Однако при этом питаться украинцам в это время придется за свой счет.
Родные могут передать им еды, однако алкогольных напитков в передачах быть не должно.
Фото: Яндекс Дзен
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