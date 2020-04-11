Украинцам, находящимся на обсервации, запретили пить спиртное

Во время обсервации людям, вернувшимся из-за границы, запрещено употреблять алкоголь.

Об этом речь идет в постановлении Кабмина.

Власти обязаны обеспечить медицинский уход на две недели, а также снабжать людей продуктами.

Однако при этом питаться украинцам в это время придется за свой счет.

Родные могут передать им еды, однако алкогольных напитков в передачах быть не должно.

Фото: Яндекс Дзен

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