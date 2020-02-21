Украинцам хотят законом запретить курить на балконах

Эта и другие нормы прописаны в новом законопроекте, который недавно зарегистрировали в Верховной Раде.
Так, специальных мест для курения на предприятиях, учреждениях, гостиницах, общежитиях и на вокзалах почти не останется.
«Единственным местом, где предлагается оставить возможность отвода мест для курения в помещении, являются аэропорты», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Курить запретят, в том числе, и на балконах собственных квартир. Также проект закона позволяет местным властям запрещать вредную привычку в тех местах, где они посчитают это нужным.
Кроме того, предлагается продавать табачную продукцию только лицам, достигшим 21 года, и увеличить штраф за курение в неположенном месте — со 170 до 510 грн.
Фото:ic.pics.livejournal.com
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