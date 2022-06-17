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Украина вводит визовый режим с россией

Украина вводит визовый режим с россией

Украина вводит визовый режим для граждан страны-агрессора – российской федерации, развязавшей полномасштабную войну на территории нашей страны.

Об этом сообщил сегодня президент Украины Владимир Зеленский.

«В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства, предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины»,

– написал глава государства в соцсетях.

Отметим, что это важное решение еще должен утвердить сегодня Кабмин. В соучае принятия этого решения визовый режим Украины и рф заработает уже с 1 июля 2022 года.

Ранее Зеленский поддержал петицию о введении в Украиневвизового режима для граждан россии и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать этот вопрос.

Визовый режим предполагает, что если россиянин в россии и захочет уехать в Украину, то идет в визовый центр, а если за границей – в украинское посольство или в визовый центр и получает там визу на въезд.

Фото: Фокус

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Редакция ПРОФИЛЬ

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