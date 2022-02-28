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Украина подала заявку на членство в Европейском Союзе

Украина подала заявку на членство в Европейском Союзе

28 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

«Только что президент Украины В.Зеленский подписал исторический документ – заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Вместе с главой ВРУ Р.Стефанчуком и премьер-министром страны Д.Шмигалем подписано также Совместное заявление.

Документы уже на пути в Брюссель», — написал Сабига у себя в Facebook.

Сам Владимир Зеленский так прокомментировал событие:

«Подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Уверен, что это реально».

Процедура рассмотрения заявки Украины может быть важной для президента Зеленского, учитывая, что этот вопрос может быть потенциально использован на переговорах с РФ, поскольку Евросоюз — это проект, базирующийся на основе мира и разрешения конфликта путем диалога.

Ранее, утром 28 февраля президент Владимир Зеленский обратился в Европейский Союз относительно присоединения Украины по ускоренной процедуре. По его словам, украинцы заслуживают членства в ЕС.

После вторжения России несколько стран ЕС призвали предоставить Украине перспективу членства, а Словакия предложила создать специальную процедуру для присоединения Украины к ЕС.

Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает Украину «одной из нас» и хочет видеть ее в ЕС. Несмотря на это, она не стала уточнять, каковы шансы Украины на вступление в ЕС, особенно по ускоренной программе.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина имеет четко европейскую перспективу, но сейчас «мы должны бороться с агрессией».

Источик: Украинская правда

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Редакция ПРОФИЛЬ

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