Украина подала заявку на членство в Европейском Союзе

28 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.
«Только что президент Украины В.Зеленский подписал исторический документ – заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Вместе с главой ВРУ Р.Стефанчуком и премьер-министром страны Д.Шмигалем подписано также Совместное заявление.
Документы уже на пути в Брюссель», — написал Сабига у себя в Facebook.
Сам Владимир Зеленский так прокомментировал событие:
«Подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Уверен, что это реально».
Процедура рассмотрения заявки Украины может быть важной для президента Зеленского, учитывая, что этот вопрос может быть потенциально использован на переговорах с РФ, поскольку Евросоюз — это проект, базирующийся на основе мира и разрешения конфликта путем диалога.
Ранее, утром 28 февраля президент Владимир Зеленский обратился в Европейский Союз относительно присоединения Украины по ускоренной процедуре. По его словам, украинцы заслуживают членства в ЕС.
После вторжения России несколько стран ЕС призвали предоставить Украине перспективу членства, а Словакия предложила создать специальную процедуру для присоединения Украины к ЕС.
Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает Украину «одной из нас» и хочет видеть ее в ЕС. Несмотря на это, она не стала уточнять, каковы шансы Украины на вступление в ЕС, особенно по ускоренной программе.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина имеет четко европейскую перспективу, но сейчас «мы должны бороться с агрессией».
Источик: Украинская правда