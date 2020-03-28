Украина переходит на летнее время: когда нужно перевести часы?

В ночь с 28 на 29 марта в Украине состоится переход на летнее время. Перевести стрелки часов нужно на час вперед.

Таким образом, украинцам придется просыпаться на час раньше.

Переход на новое время может сопровождаться стрессом для организма. Поэтому медики советуют каждый день ложиться спать на 15 минут раньше, чем привыкли. Тогда уже через неделю ритмы сна будут синхронизироваться с изменением времени.

Кроме того, в течение недели советуют понемногу смещать время ужина.

Фото: картина Сальвадора Дали “Пространство памяти”

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