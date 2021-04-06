Украина и Катар договорились о взаимном признании документов моряков

Министерство инфраструктуры Украины и Министерство транспорта и коммуникаций Государства Катар подписали меморандум о взаимном признании дипломов/свидетельств моряков.

Как отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий, меморандум создаст надлежащий правовой механизм взаимного признания дипломов/свидетельств моряков между странами.

“И что важно, будет способствовать дальнейшему трудоустройству украинских моряков на судах под флагами Государства Катар”, – добавил он.

Документ подписали в ходе визита в Катар президента Украины Владимира Зеленского.

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