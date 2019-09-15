Учительницу одесской школы уволили за высказывания о нацистах и активистах

Преподаватель перед учениками начала выражать свое видение ситуации в Украине, а также высказалась об одесском активисте Демьяне Гануле.
Об этом активист «Уличного Фронта» Демьян Ганул сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, учительница выражала идею «русского мира». Видео на странице активиста начинается с таких слов преподавателя: «…если предателей, нацистов, преступников мы будем считать героями…». А далее начала комментировать несправедливое увольнение своего коллеги. Причем лично осознавала и проговорила, что за такие слова, которые она сейчас говорит, могут и уволить. Обвинила в увольнении коллеги она Ганула и обозвала идиотом. В это время друг Демьяна вел съемку.
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Gepostet von Дем'ян Ганул am Freitag, 13. September 2019
«Оба учителя уже уволены (при моем содействии), администрация школ, к счастью, адекватные люди, которые понимают возможные последствия работы в школе подобных сепаров», – написал активист «Уличного фронта» Демьян Ганул на своей Facebook-странице.
Фото, видео: Демьян Ганул
Как это чмо заколебало, пусть учителя подают в суд о незаконном увольнении, если нормальные учителя могли бы и родители подключиться.
Жаль,что дали написать заяву на увольнение по собственному желанию,но не уволили по статье.Учитель должен учить детей своему предмету,а не рассказывать о своих маразматичесских представлениях и желании жизни в руССофашистском мире.
П.С. Есть Лугандония и Рашкостан-думаю там эта ватная особа пригодится.