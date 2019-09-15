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Новости Одессы и Одесской области

Учительницу одесской школы уволили за высказывания о нацистах и активистах

Учительницу одесской школы уволили за высказывания о нацистах и активистах

Преподаватель перед учениками начала выражать свое видение ситуации в Украине, а также высказалась об одесском активисте Демьяне Гануле.

Об этом активист «Уличного Фронта» Демьян Ганул сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, учительница выражала идею «русского мира». Видео на странице активиста начинается с таких слов преподавателя: «…если предателей, нацистов, преступников мы будем считать героями…». А далее начала комментировать несправедливое увольнение своего коллеги. Причем лично осознавала и проговорила, что за такие слова, которые она сейчас говорит, могут и уволить. Обвинила в увольнении коллеги она Ганула и обозвала идиотом. В это время друг Демьяна вел съемку.

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Gepostet von Дем'ян Ганул am Freitag, 13. September 2019

«Оба учителя уже уволены (при моем содействии), администрация школ, к счастью, адекватные люди, которые понимают возможные последствия работы в школе подобных сепаров», – написал активист «Уличного фронта» Демьян Ганул на своей Facebook-странице.

Фото, видео: Демьян Ганул

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2 комментарии
Артем Виноградов
Артем Виноградов
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Алекс
Гость
Алекс

Как это чмо заколебало, пусть учителя подают в суд о незаконном увольнении, если нормальные учителя могли бы и родители подключиться.

Голос за2Голос против  Ответить
38 минут назад
Интернет заработок Экономичесские игры
Участник
Интернет заработок Экономичесские игры

Жаль,что дали написать заяву на увольнение по собственному желанию,но не уволили по статье.Учитель должен учить детей своему предмету,а не рассказывать о своих маразматичесских представлениях и желании жизни в руССофашистском мире.

П.С. Есть Лугандония и Рашкостан-думаю там эта ватная особа пригодится.

Голос за0Голос против  Ответить
31 минут назад

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