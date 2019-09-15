Учительницу одесской школы уволили за высказывания о нацистах и активистах

Преподаватель перед учениками начала выражать свое видение ситуации в Украине, а также высказалась об одесском активисте Демьяне Гануле.

Об этом активист «Уличного Фронта» Демьян Ганул сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, учительница выражала идею «русского мира». Видео на странице активиста начинается с таких слов преподавателя: «…если предателей, нацистов, преступников мы будем считать героями…». А далее начала комментировать несправедливое увольнение своего коллеги. Причем лично осознавала и проговорила, что за такие слова, которые она сейчас говорит, могут и уволить. Обвинила в увольнении коллеги она Ганула и обозвала идиотом. В это время друг Демьяна вел съемку.

За кілька днів цілих дві гучні історії в освітній галузі на Одещині! Обидві мають однаковий підтекст – виявлено осіб з… Gepostet von Дем'ян Ганул am Freitag, 13. September 2019

«Оба учителя уже уволены (при моем содействии), администрация школ, к счастью, адекватные люди, которые понимают возможные последствия работы в школе подобных сепаров», – написал активист «Уличного фронта» Демьян Ганул на своей Facebook-странице.

Фото, видео: Демьян Ганул