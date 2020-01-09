Учителям в Одессе будут платить надбавки от мэрии

Больше тысячи сотрудников образовательной сферы получат муниципальные выплаты, начиная с 1 января 2020 года.

Соответствующее распоряжение подписал городской голова Одессы Геннадий Труханов, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, надбавки, прежде всего, предусмотрели для молодых учителей и воспитателей.

Выплаты также получат сотрудники бухгалтерий и центров финансирования в образовательных учрежденях, школьные библиотекари и работники медпунктов при школах.

Кроме того, надбавки положены сотрудникам лицея “Олимпиец” и детского дома “Жемчужинка”.

В целом на выплаты сотрудникам сферы образования выделят из бюджета 1,5 миллиона гривен.

Фото: inform-ua.info

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