Не дал закурить: житель Одесской области ударил отца топором по голове

В Белгород-Днестровском районе Одесской области 26-летний мужчина ударил своего отца по голове топором.

Как выяснилось, сын и отец вместе пили спиртные напитки. Сын попросил сигарету, тот отказал. И мужчина ударил его топором по голове. 55-летний пострадавший находится в Саратской центральной больнице в тяжелом состоянии. Его сына арестовали.

За содеянное ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

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