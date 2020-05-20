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Новости Одессы и Одесской области

Убийство одесситки Амины Окуевой 3 года спустя: организатору вручили подозрение

Убийство одесситки Амины Окуевой 3 года спустя: организатору вручили подозрение

Подозреваемый в организации убийства – уроженец Чечни, гражданин РФ. С целью совершения умышленного убийства Амины Окуевои и Адама Осмаева, он подыскал на территории Украины киллеров, которые в дальнейшем расстреляли автомобиль. Об этом вчера, 19 мая, сообщили на сайте Офиса Генпрокурора Украины.

Напомним, что по данным следствия, 30 октября 2017 у поселка Глеваха Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев. От прицельных выстрелов из автоматического оружия калибра 7,62 Амина Окуева погибла, Адама Осмаева ранены.

В января 2020 года исполнителей преступления удалось задержать. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Справка ОЖ

Амина Окуева (при рождении Наталья Викторовна Никифорова, впоследствии Анастасия Мустафинова) родилась в Одессе в 1983 году.

Жила с семьей в Москве и Грозном. С 1999 года принимала участие во Второй чеченской войне на стороне Чеченской Республики Ичкерия. В Украину вернулась в 2003 году, поступила в Одесский медицинский университет, который окончила по специальности общая хирургия. После получения высшего образования работала врачом-интерном в Одессе.

С началом войны на востоке Украины вступила в ряды батальона «Киев-2», куда была записана фельдшером. Но, по ее словам, медициной занималась мало. Участвовала в обороне Дебальцево, выполняя боевые задачи вблизи Чернухино на Луганщине. Позже служила в батальоне «Золотые ворота». Принимала участие в создании миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, служила пресс-офицером батальона.

Участвовала в парламентских выборах 2014 года, баллотируясь по одномандатному избирательному округу № 136 в Суворовском районе Одессы (самовыдвижение), однако, в Верховную Раду Украины VIII созыва не попала.

1 июня 2017 на улице Кирилловской в ​​Киеве на супругов Адама Осмаева и Амины Окуевой было совершено покушение: нападающий под видом журналиста французского издания Le Monde во время встречи открыл огонь. В результате Осмаев получил серьезные ранения. Амина не пострадала, сумев четыре раза попасть в киллера. Это позволило правоохранителям нападавшего задержать.

Фото: Википедия

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