У вольєрі з тигром та ведмедем: в Одеському зоопарку презентували весняний кліп

Відповідний ролик опублікований на YouTube-каналі Одеського зоопарку.

Ігор Бєляков, вдягнутий у білосніжний костюм, одного сонячного дня читав газету. Неподалік сіла панянка, яка також почала читати, однак не газету, а книжку директора зоопарку. Раптом її парасольку віднесло вітром і Бєляков кинувся її наздоганяти. А що трапилося далі, дивіться у відеоролику…

Фото: ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРИБОЙ

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