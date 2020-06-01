У вольєрі з тигром та ведмедем: в Одеському зоопарку презентували весняний кліп

Директор Одеського зоопарку Ігор Беляков відважно боровся за те, щоби повернути пані парасольку, яку віднесло вітром.
Відповідний ролик опублікований на YouTube-каналі Одеського зоопарку.
Ігор Бєляков, вдягнутий у білосніжний костюм, одного сонячного дня читав газету. Неподалік сіла панянка, яка також почала читати, однак не газету, а книжку директора зоопарку. Раптом її парасольку віднесло вітром і Бєляков кинувся її наздоганяти. А що трапилося далі, дивіться у відеоролику…
Фото: ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРИБОЙ