У Великодню ніч в Одесі вандали пошкодили декілька металевих урн (фото)

У Великодню ніч у парку ім. Т. Г. Шевченка невідомі особи зіпсували 3 металеві урни. Правопорушники повідривали їх від місця кріплення та кинули поруч.

Про це повідомила пресслужба Одесміськзелентресту.

Зламані урни вже доставлені до ремонтних майстерень підприємства, тож у найближчий час вони будуть відновлені і встановлені на місце.

КП “Міськзелентрест” звертається до одеситів з проханням, якщо ви стали свідком правопорушення, спрямованого на псування міського майна, не будьте байдужими і негайно телефонуйте в поліцію (102), адже тільки так правопорушники понесуть заслужене покарання.

Фото: Одесміськзелентрест

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