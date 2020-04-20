У Великодню ніч в Одесі вандали пошкодили декілька металевих урн (фото)

У Великодню ніч у парку ім. Т. Г. Шевченка невідомі особи зіпсували 3 металеві урни. Правопорушники повідривали їх від місця кріплення та кинули поруч.
Про це повідомила пресслужба Одесміськзелентресту.
Зламані урни вже доставлені до ремонтних майстерень підприємства, тож у найближчий час вони будуть відновлені і встановлені на місце.
КП “Міськзелентрест” звертається до одеситів з проханням, якщо ви стали свідком правопорушення, спрямованого на псування міського майна, не будьте байдужими і негайно телефонуйте в поліцію (102), адже тільки так правопорушники понесуть заслужене покарання.
Фото: Одесміськзелентрест