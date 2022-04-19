У украинцев не будет дополнительных выходных на Пасху и майские праздники

В этом году из-за введения в Украине военного положения дополнительные выходные в апреле и мае отменяются.

Об этом сообщили в Госслужбе Украины по вопросам труда.

«Статьей 73 Кодекса законов о труде Украины установлено 9 праздничных дней (в том числе 1 мая – День труда, 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне) и 4 нерабочих дня – религиозные праздники (7 января и 25 декабря – Рождество Христово, один день (воскресенье) – Пасха (Пасха), один день (воскресенье) – Троица)»,

– сказано в сообщении ведомства.

Согласно украинскому законодательству, если выходной совпадает с праздничным или нерабочим днем, он переносится на следующий день после них.

Так, весной 2022 года выходными днями должны были быть понедельники 25 апреля (перенос выходного с 24 апреля), 2 мая (перенос выходного с 1 мая) и 9 мая (праздничный день).

Однако в условиях военного положения действие статьи, определяющей праздничные и нерабочие дни, приостанавливается. Поэтому этой весной у украинцев нет дополнительных выходных.