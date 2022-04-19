Новости Одессы и Одесской области

У украинцев не будет дополнительных выходных на Пасху и майские праздники

У украинцев не будет дополнительных выходных на Пасху и майские праздники

В этом году из-за введения в Украине военного положения дополнительные выходные в апреле и мае отменяются.

Об этом сообщили в Госслужбе Украины по вопросам труда.

«Статьей 73 Кодекса законов о труде Украины установлено 9 праздничных дней (в том числе 1 мая – День труда, 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне) и 4 нерабочих дня – религиозные праздники (7 января и 25 декабря – Рождество Христово, один день (воскресенье) – Пасха (Пасха), один день (воскресенье) – Троица)»,

– сказано в сообщении ведомства.

Согласно украинскому законодательству, если выходной совпадает с праздничным или нерабочим днем, он переносится на следующий день после них.

Так, весной 2022 года выходными днями должны были быть понедельники 25 апреля (перенос выходного с 24 апреля), 2 мая (перенос выходного с 1 мая) и 9 мая (праздничный день).

Однако в условиях военного положения действие статьи, определяющей праздничные и нерабочие дни, приостанавливается. Поэтому этой весной у украинцев нет дополнительных выходных.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить