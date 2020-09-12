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У селищі Котовського на автостоянці згоріли автомобілі

У селищі Котовського на автостоянці згоріли автомобілі

Сьогодні, 12 вересня, о 00:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що в с. Крижанівка на вул. Генерала Бочарова, 60, горять автомобілі на автостоянці.

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Про це повідомила пресслуужба ДСНС в Одеській області.

По прибуттю першого пожежно-рятувального підрозділу було встановлено, що на автостоянці під навісом горять відкритим полум’ям легкові автомобілі. Працівники ДСНС провели оперативне розгортання та забезпечили гасіння вогню.

Рятувальники пожежу локалізували о 01:07 та її ліквідували о 01:21. Внаслідок пожежі вогнем знищено 4 легкових автомобіля та 2 автомобіля пошкоджені. Не допущено розповсюдження вогню на інші автомобілі, які розміщені на автостоянці. Загиблих та постраждалих немає.

До ліквідації пожежі залучались 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється.

Фото: пресслужба

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Редакция ПРОФИЛЬ

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