У Раді показали неефективність роботи Укрзалізниці на прикладі Одеського маршруту

За 8 років вагони Укрзалізниці стали їздити більш, ніж вдвічі повільніше.
Про це повідомив глава комітету Ради з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook.
Герус продемонстрував оборотність вагонів Укрзалізниці на прикладі вагон-цистерн із нафтопродуктами (час доставки в один кінець).
Серпень 2019 року: Коростень – Обвідна (Дніпро) – 12 діб; Коростень- Вигода (Одеса) – 15 діб.
Липень 2019 року: Коростень – Обвідна (Дніпро) – 8 діб; Коростень- Вигода (Одеса) – 10 діб.
2011 рік: Коростень – Обвідна (Дніпро) – 5,5 діб; Коростень- Вигода (Одеса) – 7 діб.
Тобто, за 8 років вагони Укрзалізниці стали їздити більш, ніж вдвічі повільніше.
– Я, звичайно, «за» дорогі корпоративні реформи, високооплачувані наглядові ради/топ-менеджмент, але коли це якось корелює із покращенням роботи компаній не у презентаціях, а у реальному житті, – зазначив у дописі Андрій Герус.
Фото: Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури
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