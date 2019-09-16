У Раді показали неефективність роботи Укрзалізниці на прикладі Одеського маршруту

За 8 років вагони Укрзалізниці стали їздити більш, ніж вдвічі повільніше.

Про це повідомив глава комітету Ради з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook.

Герус продемонстрував оборотність вагонів Укрзалізниці на прикладі вагон-цистерн із нафтопродуктами (час доставки в один кінець).

Серпень 2019 року: Коростень – Обвідна (Дніпро) – 12 діб; Коростень- Вигода (Одеса) – 15 діб.

Липень 2019 року: Коростень – Обвідна (Дніпро) – 8 діб; Коростень- Вигода (Одеса) – 10 діб.

2011 рік: Коростень – Обвідна (Дніпро) – 5,5 діб; Коростень- Вигода (Одеса) – 7 діб.

Тобто, за 8 років вагони Укрзалізниці стали їздити більш, ніж вдвічі повільніше.

– Я, звичайно, «за» дорогі корпоративні реформи, високооплачувані наглядові ради/топ-менеджмент, але коли це якось корелює із покращенням роботи компаній не у презентаціях, а у реальному житті, – зазначив у дописі Андрій Герус.

Фото: Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури