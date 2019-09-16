fbpx

Новости Одессы и Одесской области

У Раді показали неефективність роботи Укрзалізниці на прикладі Одеського маршруту

У Раді показали неефективність роботи Укрзалізниці на прикладі Одеського маршруту

За 8 років вагони Укрзалізниці стали їздити більш, ніж вдвічі повільніше.

Про це повідомив глава комітету Ради з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook.

Герус продемонстрував оборотність вагонів Укрзалізниці на прикладі вагон-цистерн із нафтопродуктами (час доставки в один кінець).

Серпень 2019 року: Коростень – Обвідна (Дніпро) – 12 діб; Коростень- Вигода (Одеса) – 15 діб.

Липень 2019 року: Коростень – Обвідна (Дніпро) – 8 діб; Коростень- Вигода (Одеса) – 10 діб.

2011 рік: Коростень – Обвідна (Дніпро) – 5,5 діб; Коростень- Вигода (Одеса) – 7 діб.

Тобто, за 8 років вагони Укрзалізниці стали їздити більш, ніж вдвічі повільніше.

– Я, звичайно, «за» дорогі корпоративні реформи, високооплачувані наглядові ради/топ-менеджмент, але коли це якось корелює із покращенням роботи компаній не у презентаціях, а у реальному житті, – зазначив у дописі Андрій Герус.

Фото: Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить