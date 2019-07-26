У прибережній зоні Куяльницького лиману виявили 18 стихійних звалищ

Викиди твердих побутових відходів позначаються на акваторії лиману і рекреаційному потенціалі водойми.
У Біляївському районі очищатимуть прибережну зону Куяльницького лиману.
Про це у Facebook повідомив депутат Одеської обласної ради Дмитро Чапір.
В результаті гідрологічного обстеження на території Біляївського району, в прибережній зоні Куяльницького лиману виявлено 18 стихійних звалищ. Викиди твердих побутових відходів позначаються на акваторії лиману і рекреаційному потенціалі водойми.
Як запевнили в Біляївській РДА, звалища ліквідують впродовж двох тижнів.
Нагадаємо, наприкінці 2018 року Куяльницький лиман визнали національною здравницею.
Фото: odessa.travel
Выскажите ваше мнение. Это важно.