У прибережній зоні Куяльницького лиману виявили 18 стихійних звалищ

Викиди твердих побутових відходів позначаються на акваторії лиману і рекреаційному потенціалі водойми.

У Біляївському районі очищатимуть прибережну зону Куяльницького лиману.

Про це у Facebook повідомив депутат Одеської обласної ради Дмитро Чапір.

В результаті гідрологічного обстеження на території Біляївського району, в прибережній зоні Куяльницького лиману виявлено 18 стихійних звалищ. Викиди твердих побутових відходів позначаються на акваторії лиману і рекреаційному потенціалі водойми.

Як запевнили в Біляївській РДА, звалища ліквідують впродовж двох тижнів.

Нагадаємо, наприкінці 2018 року Куяльницький лиман визнали національною здравницею.

Фото: odessa.travel